Пускат възпоменателна монета по повод 75-годишнината от смъртта на писателя Джордж Оруел

Британският Кралски монетен двор ще пусне в обращение възпоменателна монета по случай 75-годишнината от смъртта на автора на „1984” и „Фермата на животните” Джордж Оруел.

Монетата с номинал 2 британски лири е с изображение на око и надпис „Големият брат те наблюдава”. На ръба ѝ е изписан друг цитат от антиутопичния роман, който гласи „Има истина, а има и неистина”.

Художникът на монетата Хенри Грей каза, че темата за тоталитаризма е била основна за дизайна ѝ. „С телефони и камери навсякъде в дома ви, и предвид това, че рекламодателите ви слушат по телефона, вие наистина осъзнавате как ви проучват - и точно за това става дума в 1984”, казва той.

Това е и причината окото в дизайна на монетата да не е реалистично, а по-скоро монокулярно. То е без мигли и прилича повече на обектив на камера, която постоянно ни наблюдава, без да мига, допълва художникът.

Британският писател, журналист и критик Джордж Оруел, истинското име на когото е Ерик Блеър, умира в Лондон на 46-годишна възраст на 21 януари 1950 г., малко след като романът му "1984" е публикуван за първи път през 1949 г. , съобщава БТА.

От Кралския монетен двор съобщават, че колекционерската монета ще бъде пусната в продажба в сряда на цени, стартиращи от 17,50 британски лири.

Сред останалите личности от света на литературата, почетени с монети с номинал 2 британски лири, са Уилям Шекспир, Джейн Остин и Дж. Р. Р. Толкин.

Миналата година „Фермата на животните” излезе в нов превод у нас по повод 120 години от рождението на Джордж Оруел.

