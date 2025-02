Мъск: Вече няма полза от Международната космическа станция, време е да я приземим

Собственикът на „SpaceX“ Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, написа този четвъртък в платформата си Х, че е време да започнат действия по изваждането от експлоатация на Международната космическа станция.

Според Мъск тя вече е свършила своята работа.

Време е да започнем подготовка по извеждането от орбита на Международната космическа станция. Тя изпълни целта си. Вече е почти безполезна. Да отиваме към Марс, написа Мъск в социалната си мрежа.

По-късно, в друг свой пост, той уточни, че крайното решение е в ръцете на президента Тръмп, като уточни, че ще му предложи да го направи час по-скоро – считано до две години от сега, през 2027 г.

Международната космическа станция се ръководи от космически агенции в САЩ, Европа, Япония, Канада и Русия. Всички те, с изключение на Русия, имат споразумение станцията да функционира до 2030 г. Самата станция е в орбита вече 25 години, като дотук е била „дом“ на повече от 250 астронавти.

It is time to begin preparations for deorbiting the @Space_Station.



It has served its purpose. There is very little incremental utility.



Let’s go to Mars.