"Чип, който се захранва от ново състояние на материята": Сатя Надела провъзгласява Majorana 1 за квантовия пробив на Microsoft

В сряда Microsoft представи Majorana 1 - квантов чип, който според компанията се захранва от ново състояние на материята, пише Profit.bg.

Главният изпълнителен директор Сатя Надела го определи като „пробив“ в развитието на квантовите изчисления.

„Повечето от нас са израснали, научавайки, че има три основни вида материя, които имат значение: твърдо, течно и газообразно. Днес това се промени“, пише Надела в X.

A couple reflections on the quantum computing breakthrough we just announced...



Most of us grew up learning there are three main types of matter that matter: solid, liquid, and gas. Today, that changed.



After a nearly 20 year pursuit, we’ve created an entirely new state of… pic.twitter.com/Vp4sxMHNjc