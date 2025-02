Още от тази година: част от съдържанието на Reddit ще стане платено

© Getty Images, архив

Част от съдържанието на общността на Reddit ще стане платено по-късно тази година. Това заяви главният изпълнителен директор на платформата Стив Хъфман, който преди това не беше изключил възможността за въвеждане на нов тип събредит с „ексклузивно съдържание или затворени раздели“, за достъп до които потребителите на общността ще трябва да плащат.

По време на сесията Ask Me Anything тази седмица, Хъфман беше попитан относно плановете някои потребители на Reddit да създават „съдържание, което само платените потребители могат да видят“.

„Това е в процес на работа към момента, така че все още предстои. Работим по него“, казва Хъфман в отговор. „Платени събредити, да“ — също отговори той на въпрос относно „новите ключови функции, планирани за Reddit през 2025 г.“.

Най-вероятно платеният достъп ще бъде само до определени събредити, а не до всички, които вече съществуват в платформата. Миналото лято Хъфман каза, че дори и с платено съдържание безплатният Reddit ще „продължи да съществува, да расте и да процъфтява“.

Струва си да се отбележи, че Reddit вече има платени общности. Например r/Lounge е достъпен само за потребителите с абонамент Reddit Gold, който изисква месечна такса. Възможно е Reddit да изгради система за платен достъп до публичното съдържание около програмата Reddit Contribution Program, която в момента ви позволява да „печелите пари за квалифициран принос към общността на Reddit, включително и награди и карма, колекционерски аватари и приложения за разработчици“.

Според Reddit, програмата плаща на потребителите $0,01 за спечелено злато въз основа на количеството карма, която са спечелили през изминалата година. За да можете да теглите средства, трябва да спечелите поне 1000 злато, което е еквивалентно на $10.

По време на неотдавнашен разговор Хъфман също каза, че тази година Reddit „полага основите“ на възможността за монетизиране на търговията в рамките на събредитите, включително и в случаите, когато потребителите на сайта купуват неща от други потребители чрез дискусиите в събредит. С функцията за транзакции потребителите на Reddit евентуално биха могли да извършват плащания директно в платформата, пише kaldata.com.

Ръководителите на Reddit също обсъдиха как биха могли да добавят повече реклами в платформата.

Опитите за внедряване на реклама последваха промяна в политиката на платформата по отношение на API на Reddit, което доведе до затварянето на повечето странични клиенти за взаимодействие с услугата. Миналата година Reddit започна да тества рекламно съдържание в коментарите, чието количество вероятно постепенно ще нараства.

