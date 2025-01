Вижте падащите отломки от ракета на SpeceX, разпаднала се минути след изстрелването

Десетки полети в района на Мексиканския залив трябваше да се отклонят от курса си, за да избегнат сблъсък с отломки на взривилата се ракета на SpaceX.

Последният тестов в полет на компанията SpaceX завърши с неуспех. Контактът с мегаракетата Starship беше изгубен 8 минути след изстрелването, в резултат на повреда. Малко по-късно стана ясно, че корабът се е разпаднал в Космоса.

Кадри показват горящите останки да падат след изстрелването на 120-метровия гигант от Бока Чика, южен Тексас.

Мегаракетата "Старшип" на "Спейс Екс" претърпя авария в Космоса по време на тестови полет

Това беше първият полет на новия и усъвършенстван космически кораб на Мъск.

SpaceX just painted the evening skies with breathtaking art as Starship broke through the horizon. This masterpiece deserves to be auctioned for billions of dollars! pic.twitter.com/IZSEsXOspQ