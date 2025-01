Мъск с обява за работа, ще прави "приложение за всичко": Не ни интересува къде сте учили, покажете ни кода си

Образованието на кандидатите за работа като софтуерни инженери изглежда не е най-важно при подбора на кадри. Поне така стоят нещата в компаниите на милиардера Илон Мъск, най-актуалния американски предприемач в момента.

Илон Мъск, главен изпълнителен директор на няколко големи компании, включително Tesla, SpaceX, X и xAi, публикува обява за набиране на специалисти, които ще работят върху предстоящо „приложение за всичко”.

„Ако сте хардкор софтуерен инженер и искате да създадете приложение за всичко, присъединете се към нас, като изпратите най-добрата си работа на code@x.com”, пише Мъск в социалната мрежа X.

Наемане на база умения, интегриране на изкуствения интелект и още: какви са тенденциите на трудовия пазар през 2025 г.?

Ексцентричният предприемач добавя, че за него изобщо не са важни професионалните автобиографии на кандидатите. „Не ни интересува къде сте учили и дали изобщо сте учили или за кое голямо име сте работили. Просто ни покажете вашия код”.

През 2022 г. Илон Мъск каза, че закупуването на Twitter е „ускорителят за изграждане на X, приложението за всичко”. Въпросното приложение ще бъде много подобно на китайското супер приложение WeChat, на което милиардерът открито се възхищава и което се превърна от услуга за съобщения в мини-интернет с милиардна потребителска база.

Мъск отдавна говори за единно приложение за цял набор от услуги, от комуникации и онлайн банкиране до повикване на кола. Моментът за създаване на такова супер приложение изглежда е назрял.

If you’re a hardcore software engineer and want to build the everything app, please join us by sending your best work to code@x.com.



We don’t care where you went to school or even whether you went to school or what “big name” company you worked at.



Just show us your code.