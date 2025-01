Космически успех за Индия

Индия успешно скачи два спътника в космоса в мисията си SpaDeX, предаде Ройтерс, позовавайки се на Индийската организация за космически изследвания (ISRO).

От ISRO определиха постижението като "исторически момент" и отбелязаха, че Индия става четвъртата страна, изпълнила успешно подобна мисия в космоса.

Министър-председателят на Индия Нарендра Моди каза, че това е важна стъпка към амбициозните космически планове на страната през следващите години.

Индийската организация за космически изследвания изпрати двата спътника "Чейсър" и "Таргет" в космоса на 30 декември, за да тества скачването им в орбита. Сателитите бяха изстреляни от космодрума Шрихарикота с индийска ракета PSLV-C60, след което бяха разположени на няколко километра един от друг, на 470 километра над Земята. Целта беше разстоянието да бъде намалено до три метра, за да се осъществи скачването.

India docked its name in space history! Good Morning India ! ISRO’s SpaDeX mission accomplishes historic docking success. Proud to witness this moment! #ISRO #SpaDeX #ProudIndia pic.twitter.com/aVWCY7XRdN

"Таргет" и "Чейсър" - всеки от които е с размерите на голям хладилник, успешно се скачиха и разкачиха един от друг след серия от сложни орбитални маневри.

Индия изстреля в космоса два спътника, за да тества скачването им в орбита

Мисията SpaDeX (Space Docking Experiment) представлява ключова стъпка за подготовката на лунни мисии и създаването на индийска космическа станция в бъдеще, отбелязаха още от ISRO.

Успехът на мисията изтъква и амбициите на Индия да увеличи своя дял в бързо растящия световен космически пазар. Използвана технология, която е от решаващо значение за обслужването на спътници, работата на космически станции и междупланетните мисии, позволява на страната да играе важна роля в търговските и изследователските граници на космоса.

Мисията SpaDeX беше отлагана на два пъти - заради необходимостта от допълнителни наземни симулации на процеса на скачване и заради прекомерно отклонение между двата спътника.

Сред различните полезни товари и експерименти са осем семена от вид боб, които ISRO изпрати в космоса с ракетата, за да изследва растежа на растенията в условията на микрогравитация. Семената покълнаха за четири дни след старта на мисията.

Мисията има за цел да демонстрира и прехвърлянето на електрическа енергия между скачени космически апарати. Подобни технологии са от съществено значение за мисиите, изискващи множество изстрелвания на ракети за постигане на общи цели, предава БТА.

SpaDeX Mission Update:



Following the docking, ISRO has successfully managed both satellites as a combined unit.



In the upcoming days, ISRO will proceed with undocking and power transfer evaluations.#SPADEX #ISRO pic.twitter.com/tMmCcF5opG